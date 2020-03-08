В Мирном подросток сбит иномаркой

6 марта в 16:20 на ул. 40 лет Октября водитель автомашины «Хонда Фит» совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, осмотрев несовершеннолетнего, выявили у него ушибы и ссадины головы. В момент ДТП восьмиклассник шёл из дома на тренировку, вышел на проезжую часть перед стоящим на остановке автобусом, был в наушниках.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Уважаемые пешеходы!

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода!