В Мирном почтили память погибших шахтеров рудника «Мир»

5 лет назад Якутия потеряла 8 человек. 4 августа 2017 года на руднике «Мир» произошла страшная трагедия, которая унесла 8 жизней, сообщает глава Мирнинского района в своем тгк Александр Басыров. В тот день под землей находились 151 шахтер: 142 из них были эвакуированы сразу. 5 августа удалось эвакуировать ещё одного шахтера. 8 шахтёров так и не удалось спасти. Работы по поиску продолжались несколько недель. Сегодня руководство Администрации Мирнинского района, компании АЛРОСА и Профсоюз «Профалмаз» возложили цветы к мемориальному памятнику и почтили память погибших минутой молчания. Имена горняков, которых не удалось спасти: Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Глеб Миронцев, Валентин Мисник, Михаил Неустроев, Игорь Степанов. Боль от трагедии сильна в сердцах якутян. Помним. Скорбим.