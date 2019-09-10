В Мирном осудили квартирных мошенников

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что подсудимые, вступив в преступный сговор, разместили в сети «Интернет» заведомо ложное объявление о продаже квартиры в г. Мирном по цене ниже рыночной.

Введя в заблуждение потенциального покупателя, путем обмана, мужчины изначально не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по продаже квартиры, получили от потерпевшего в качестве предоплаты за приобретение жилого помещения денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, приняв во внимание характеризующие подсудимых материалы, добровольное возмещение причиненного ущерба, суд приговорил их к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.