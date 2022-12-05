В Мирном осудили группу за взятку 5,9 млн р.

Прокуратура Мирного поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 3 мужчин. Они признаны виновными по статьям УК РФ 290 «получение взятки, совершенное в особо крупном размере», 291 «дача взятки в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 291.1 «(посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), обвинительное заключение утверждено прокурором республики.

В суде установлено, что в 2020 году представитель коммерческой организации имея намерение заключить договор с крупной компанией на выполнение работ по бурению и оснащению двух вертикальных закладочных скважин рудника, при посредничестве своего знакомого, который обладал личными связями среди должностных лиц компании, передал главному инженеру компании денежные средства в качестве взятки в размере 5,9 млн рублей за способствование последним в заключении контракта.

После получения взятки главный инженер компании задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил:

взяткополучателя к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 11 800 000 рублей,

взяткодателя к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Посредник осужден к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

Они взяты под стражу в зале суда.