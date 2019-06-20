В Мирном нашлись родители 2-хлетнего малыша

Вчера днем в ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о том, что возле кинотеатра «Якутск» г.Мирный найден ребенок без сопровождения взрослых. Инспектор ПДН сопроводила малыша в отдел полиции и незамедлительно приняла меры по поиску его родителей.

Через непродолжительное время в отдел полиции прибыл отец мальчика, проживающий по ул.Комсомольская. Мужчина пояснил, что около часа назад они с женой занимались перевозкой вещей из одной квартиры в другую, при этом оставив малыша под присмотром старшего брата. В момент, когда старший брат мыл посуду, младший успел выйти из квартиры на улицу.

Только по счастливой случайности и благодаря бдительности неравнодушных горожан 2-х летний ребенок не попал в беду.

В настоящий момент материалы проверки в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.