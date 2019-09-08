В Мирном и в Нерюнгри горит мусор

08 сентября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 сентября 2019 гв пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г.Мирный и в г.Нерюнгри. Общая площадь горения 2,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

07 сентября 2019 г. в 03.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит сруб дома брусовой в квартале «Урдьунэхтээх» в с.Петровка Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел сруб дома. В результате пожара огнем поврежден сруб дома на площади на 96 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

07 сентября 2019 г. в 20.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Спортивная в п.Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из ворот гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена внутренняя стена на площади 1 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!