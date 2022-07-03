В Мирном и Светлом развернуты эвакопункты для прибывающих из Донбасса

В эти дни межведомственная рабочая группа минтруда работает в Мирнинском районе. Руководители проводят осмотр пунктов временного размещения для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР, встречаются с получателями соцконтракта в районе.

В первый день в Мирном проведён осмотр двух пунктов временного размещения на 70 мест, развёрнутых в гостиницах «Вилюй» и «Пегас». Сегодня рабочая группа осмотрела ПВР на 130 мест в посёлке Светлый. Также заместитель министра труда и социального развития Якутии Альбина Трубина и заместитель руководителя департамента социальной политики минтруда Анастасия Никифорова посетили получателей социальных контрактов в Мирном.

Кроме того, 4 июля Альбина Трубина проведёт совещание с членами районной Комиссии и представителями администраций муниципальных образований района по вопросам предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2022 году.