В Мирном два жителя осуждены за покушение на сбыт наркотиков в составе опг

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, с использованием сети «Интернет», совершенное организованной группой).

В суде установлено, что в марте 2021 года подсудимые, вступив в состав организованной преступной группы в качестве «склада-фасовщика» и «кладмена-закладчика», получив от «оператора» наркотики, расфасовали их для дальнейшего сбыта потребителям на территории г. Мирного. Вместе с тем преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств ими до конца не доведен, в связи с пресечением их преступной деятельности в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При себе у подсудимых, а также по месту проживания одного из них обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом не менее 13,966 грамм.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил одного из подсудимых к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, второго к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима

Приговор суда в законную силу не вступил.