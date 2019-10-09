В Мирном будут пастись арт-объекты «коровы»

В рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» в городе Мирном до конца года будет установлен паблик-арт «Игрушка».

Проект «Игрушка» — это десять коров ярко-красного цвета простой геометрической формы, которые будут служить скамейкой для посетителей. Автор арт-объекта – художник Вера Петрова, выпускница Арктического института культуры и искусства в г. Якутске и Школы современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства.

Основные направления, в которых работает художник, – это живопись, инсталляция и паблик-арт. Вера Петрова – участник международных и региональных художественных проектов, а также параллельной программы XVII Московской международной биеннале современного искусства (2017). Награждена золотой медалью Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру». Работы Веры Петровой находятся в коллекциях Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), Государственного Дарвиновского музея в Москве, а также в частных коллекциях России и за рубежом.

Арт-объект «Игрушка» с глубоким символичным значением, впрочем, как и все работы Веры Петровой. Коровы для наших предков служили транспортом, источником мяса и молока, из шкуры шили одежду. Богатство тойонов оценивалось по количеству рогатого скота и табуна. А игрушка — одна из самых древнейших форм творчества якутов, на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. В якутских национальных играх отразились особенности менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющемся до сих пор почитании, культе природы.

Красный цвет для объекта также выбран не случайно! В мифоритуальной традиции якутов красный цвет – цвет жизни, цвет плодовитости, цвет родства, цвет огня. Ещё художник учитывает значение чисел в своих проектах. Число десять символизирует величайшую мудрость и чистейшую любовь. Число десять обозначает жизненный путь от начала до конца, завершенность любого дела. Таким образом, наделяя их сакральным значение и своего рода оберегом для места, где осуществляется инсталляция.

«Игрушка» создана еще семь лет назад для II Международного якутского биеннале современного искусства. Сейчас они выставлены в Якутске в музее в собрании картинной галерее Афанасия Осипова, а эти объекты, в которых поменялся материал для «жизни» на улице, в процессе создания. В конце октября вылетаю в Мирный для авторского надзора», — поделилась Вера Петрова.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года созданы порядка четырнадцати арт-объектов в общественных пространствах в городах Якутск, Вилюйск, Нерюнгри, Нюрба, Удачный, Среднеколымск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Остались еще пять инсталляций и скульптур в Мирном, Ленске, Покровске и Верхоянске. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.