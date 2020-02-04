В Мирнинском районе живут самые доверчивые граждане

За последние сутки в полицию обратился 44 – летний житель г. Мирный. Мужчина на одном из интернет-сайтов решил заказать контрактный двигатель, и связался с менеджером. Вместе они обговорили все детали купли-продажи, где обязательным условием была полная предоплата. Согласившись, мужчина перевёл 70 000 рублей на банковский счет, указанный мошенником. После чего потерпевшему пришло сообщение, что деньги получены и в скором времени товар будет отправлен. Однако 2 недели спустя,покупатель вместо двигателя получил маленький пакет с маховиком. Поняв, что попался на уловки мошенников, он обратился в полицию.

Очередной жертвой мошенников стал 55-летний мужчина. Потерпевшему позвонили якобы из банка и сообщили, что в настоящее время с его карты неизвестные пытаются списать денежные средства, и, скорее всего, это мошенники. Испугавшись за свои сбережения, мужчина по просьбе лже-сотрудника банка продиктовал по телефону СМС – коды подтверждения, поступившие ему на телефон. После чего с банковской карты заявителя произошло списание 75 000 рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка.