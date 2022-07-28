В Мирнинском районе введен режим ЧС

Администрация объявила сбор помощи для пострадавших: нужны раскладушки, матрасы, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания. Желающие помочь могут обращаться по номеру: 89142526808 — Муртазин Роберт Рустамович — начальник управления инвестиционного развития и предпринимательства районной Администрации. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника. тгк@almaznyikrai

Фото: Соцсети Источник: тгк@almaznyikrai

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