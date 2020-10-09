В Мирнинском районе спасены два охотника

8 октября на пульт дежурного ГБУ «Служба спасения РС(Я) поступило заявление от жительницы г. Мирного о том, что ее супруг с родственником уехали на охоту на катере на воздушной подушке по реке Маркока-Мархарота. Позвонил со спутникового телефона и сообщил, что катер получил повреждения воздушной подушки, аккумуляторы разряжены, самостоятельно выбраться не могут, провизия заканчивается, есть проблемы со здоровьем. Находятся примерно в 4-х километрах от ручья Ого-Юрях от устья реки 40-50 км.

9 октября решением КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) было решено поднять вертолет для спасения людей. Оперативная группа спасателей Нюрбинского ПСО Службы спасения вылетела к месту происшествия, по координатам, предоставленными пострадавшими, мужчины были обнаружены в 16.16 часов и эвакуированы. Жалоб на здоровье не поступало, состояние удовлетворительное. Температура наружного воздуха -7, выпал снег, ветер юго-западный, в порывах до 18 м/сек.