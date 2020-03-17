В Мирнинском районе прошел форум молодёжи

14-15 марта прошёл молодежный районный форум, посвященный 125-летию села Тас-Юрях, организованный Мирнинским местным отделением «Молодой Гвардии».

В форуме приняли участие молодые активные ребята из разных посёлков Мирнинского района.

В течение двух дней для участников были проведены многочисленные тренинги, направленные на развитие лидерских качеств и коммуникативных способностей.

Также состоялась квест-игра «Тас-Юрях в будущее». Организаторами были определены площадки по всему поселку и участники игры увлеченно решали трудные задачи.

В проведении форума большой вклад внесли: Общественная молодежная администрация МО «Ботуобуйинский наслег» и Администрация МО «Мирнинский район».



