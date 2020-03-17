17.03.2020
15:51
25
Общество
В Мирнинском районе прошел форум молодёжи
14-15 марта прошёл молодежный районный форум, посвященный 125-летию села Тас-Юрях, организованный Мирнинским местным отделением «Молодой Гвардии».
В форуме приняли участие молодые активные ребята из разных посёлков Мирнинского района.
В течение двух дней для участников были проведены многочисленные тренинги, направленные на развитие лидерских качеств и коммуникативных способностей.
Также состоялась квест-игра «Тас-Юрях в будущее». Организаторами были определены площадки по всему поселку и участники игры увлеченно решали трудные задачи.
В проведении форума большой вклад внесли: Общественная молодежная администрация МО «Ботуобуйинский наслег» и Администрация МО «Мирнинский район».
Фото: Пресс-служба ЯРО ВОО «МГЕР»
Источник: Пресс-служба ЯРО ВОО «МГЕР»
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