В Мирнинском районе отметят 100-летие горноспасательной службы

6 июля Военизированная горноспасательная служба празднует свое 100-летие. В честь памятной даты Мирнинский военизированный горноспасательный взвод Якутского ВГСО приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях.

В г. Мирный на территории Городского парка отдыха состоится выставка техники и оборудования. Время проведения: 10.00-16.00. Также там пройдет открытие мемориала. Время проведения: 15.00-16.05.

В г. Удачный состоится демонстрация аварийно-спасательной техники и оснащения. Место проведения: площадь имени Л.А. Попугаевой. Время проведения: 14.00-16.00.

В п. Айхал также пройдет демонстрация аварийно-спасательной техники и оснащения. Место проведения: площадь Соборная. Время: 11.30-14.00.

100-лет назад 6 июля 1922 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров было принято постановление «О горноспасательном деле в РСФСР». Этим постановлением и было положено начало организации профессиональной горноспасательной службы в России.

Вопрос об организации горноспасательной службы в России был рассмотрен на 17-м съезде горнопромышленников Юга России еще в 1902 году. Но только в 1907 году, после крупных катастроф на шахтах, с массовой гибелью людей, на 32-м съезде горнопромышленников Юга России было принято решение об организации спасательных станций на наиболее опасных шахтах. Три первые были созданы в Макеевке (Донбасс), Кизеле (Урал) и Анжеро-Судженске (Кузбасс).

В настоящее время в состав ВГСЧ МЧС России входят 18 военизированных горноспасательных отрядов, подразделения которых (военизированные горноспасательные взводы, пункты) дислоцируются в 39 субъектах Российской Федерации.

Развитие горной промышленности охватывало все большие территории Советского Союза. Коснулось это и Якутии. 46 лет назад в г. Мирный Якутской АССР был создан «23 Якутский военизированный горноспасательный отряд». В результате цепи реорганизаций на настоящее время наш отряд входит в структуру ФГУП «ВГСЧ» МЧС России и называется филиал «Якутский ВГСО». Наши горноспасательные взводы расположены в г. Мирный, г. Удачный и в п. Айхал.