09.11.2022
14:30
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Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего рыбака

В Мирнинском районе продолжаются поиски одного из троих рыбаков, ранее отправившихся на лодке с мотором на Вилюйское водохранилище и в установленное время не вышедших на связь с родственниками. 6 ноября в ходе поисковых мероприятий сотрудниками Центра ГИМС, МВД, Рыбоохраны и родственниками, при обходе береговой линии были обнаружены тела двоих мужчин без спасательных жилетов.

7 ноября из Нюрбы в п. Чернышевский на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» убыли трое спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» с гидролокатором бокового обзора для проведения поисковых работ одного из троих пропавших рыбаков в Мирнинском районе. Облет результатов не дал.  

 «Поиск проводится с применением гидролокатора бокового обзора, осуществляется обследование акватории. Напоминаем жителям республики, что безответственное отношение к правилам безопасности может привести к трагедии.  Берегите себя и своих близких!», — отмечает начальник Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Афанасий Ноев.

Всего в поисковых работах задействованы: спасатели Службы спасения РС(Я), инспектор ГИМС, сотрудники  полиции и волонтеры. Поиски пропавшего продолжаются.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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