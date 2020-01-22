В Мирнинском районе полицейские раскрыли кражу

В дежурную часть отдела МВД России по Мирнинскому району Якутии поступило сообщение о краже 350 метров силового кабеля с территории одного из предприятий п. Айхал. Сумма причиненного ущерба составила более 79 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 29-летний водитель автобазы, подозреваемый в совершении преступления.

Установлено, что за несколько дней до происшествия подозреваемый привозил электриков на данное предприятие и приметил там кабели, натянутые вдоль магистрали. Зная, что они не находятся под напряжением, злоумышленник приехал на своем автомобиле и, сняв специальные крепления, похитил силовые кабели разных диаметров. Похищенное имущество подозреваемый планировал сдать в приём цветных металлов.

Благодаря оперативной работе полицейских мужчина был установлен в кратчайшие сроки, похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».