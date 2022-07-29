29.07.2022
16:16
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Погода

В Мирнинском районе ожидаются дожди с грозами

Внимание!
ПО ПРОГНОЗУ ФГБУ «ЯУГМС» в ближайшие сутки 30 июля 2022 г. на территории Мирнинского района ожидаются кратковременные дожди количеством осадков 11 мм и более, местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с — передает телеграм-канал Администрации МО «Мирнинский район».

Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо быть максимально внимательными и соблюдать осторожность!

Фото: https://t.me/amo_mirny
Источник: https://t.me/amo_mirny

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