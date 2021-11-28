28.11.2021
10:37
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Политика

В Мирнинском районе начались досрочные выборы главы

Голосование началось на досрочных выборах главы Мирнинского района сегодня, 28 ноября, передает телеканал «Якутия 24».

Процедура стартовала с 08.00 по местному времени на 34 избирательных участках с соблюдением всех требований и рекомендаций управления Роспотребнадзора.

На выборы заявлены шесть кандидатов:  Александр Басыров (самовыдвиженец), Георгий Колодезников (самовыдвиженец), Вячеслав Коротких (КПРФ), Николай Ноттосов (СР), Ольга Петрова (ЛДПР), Алексей Сивцев (Российская партия пенсионеров).

Прием голосов продлится до 20.00 по местному времени.

Фото: официальная страница администрации МО "Мирнинский район"
Источник: Якутия 24
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