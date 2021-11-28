В Мирнинском районе начались досрочные выборы главы

Голосование началось на досрочных выборах главы Мирнинского района сегодня, 28 ноября, передает телеканал «Якутия 24».

Процедура стартовала с 08.00 по местному времени на 34 избирательных участках с соблюдением всех требований и рекомендаций управления Роспотребнадзора.

На выборы заявлены шесть кандидатов: Александр Басыров (самовыдвиженец), Георгий Колодезников (самовыдвиженец), Вячеслав Коротких (КПРФ), Николай Ноттосов (СР), Ольга Петрова (ЛДПР), Алексей Сивцев (Российская партия пенсионеров).

Прием голосов продлится до 20.00 по местному времени.