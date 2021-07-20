20.07.2021
11:45
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Коронавирус
В Мирнинском — новые жертвы коронавируса
На 20 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб республики.
Из 96 случаев 52 приходится на Якутск, 8 – на Мирнинский район, 6 – на Алданский район, 4 – на Нерюнгринский район. По 3 случая зафиксировано в Амгинском, Усть-Алданском, Эвено-Бытантайском районах, по 2 случая – в Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Хангаласском районах, по 1 случаю – в Абыйском, Ленском, Оймяконском, Оленекском, Усть-Майском районах.
За сутки лабораториями республики проведено 682 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 232 917 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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