В Мирнинском — новые жертвы коронавируса

На 20 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Из 96 случаев 52 приходится на Якутск, 8 – на Мирнинский район, 6 – на Алданский район, 4 – на Нерюнгринский район. По 3 случая зафиксировано в Амгинском, Усть-Алданском, Эвено-Бытантайском районах, по 2 случая – в Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Хангаласском районах, по 1 случаю – в Абыйском, Ленском, Оймяконском, Оленекском, Усть-Майском районах.

За сутки лабораториями республики проведено 682 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 232 917 тестов.