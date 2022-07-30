В Мирнинском и Сунтарском районах работают Бе-200 и Ми-26 МЧС России

На данный момент на особом контроле главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и лесопожарных формирований находятся лесные пожары у посёлка Арылах Мирнинского района и у села Нахара в Сунтарском районе. На тушении применяется авиация МЧС: два самолета-амфибии Бе-200 и вертолёт Ми-26 с водосливным устройством повышенной подъёмности. Об этом на брифинге оперштаба 30 июля сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-восстановительных работ Главной управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Максим Денисов.

Напомним, воздушные суда авиации МЧС России направлены на территорию республики по обращению главы Якутии Айсена Николаева.

«Вчера два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России сбросили свыше 300 тонн воды на пожаре в районе сёл Арылах Мирнинского района и Нахара Сунтарского улуса. Также работает вертолёт авиации МЧС России Ми-26 с водосливным устройством повышенной подъёмности 15 куб.метров воды. Вертолётом Ми-26 у населённого пункта Арылах сброшено более 150 тонн воды», – сообщил Максим Денисов.

Сегодня также запланирована работа амфибий Бе-200 у села Нахара в Сунтарском улусе, вертолёт Ми-26 будет сбрасывать воду у населённого пункта Арылах Мирнинского района. По словам Денисова, площадь пожара у села Арылах составляет более 900 га. На этой стороне реки от Малая Ботуобуя, где расположен посёлок, пожар ликвидирован, проводятся проливка и дотушивание очагов. Со вчерашнего дня идёт массированное тушение лесного пожара, расположенного на той стороне реки. Перебрасывается личный состав по периметру пожара и работают воздушные суда.

Вчера на территорию республики дополнительно прибыли 114 авиадесантников, которые приземлились в аэропорту Мирного. Они распределены по двум пожарам в Мирнинском районе – возле Арылаха и 30 человек из этой группы – на вновь возникший пожар.

Кроме того аэромобильная группировка Главного управления МЧС России в РС(Я) работает на лесном пожаре около Налимска в Среднеколымском районе. Также аэромобильной группировкой производятся работы в населённом пункте Арылах в Мирнинском районе.

Начальник Управления ГУ МЧС России по РС(Я) сообщил, что задымленность, которая наблюдается над центральными районами и городом Якутском, по розе ветров поступает из пожаров в Хабаровском крае. «Присутствует небольшой процент задымленности от пожаров в Усть-Майском улусе, но большая часть дыма заносится из Хабаровского края», – пояснил Максим Денисов.