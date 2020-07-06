В Мирнинский театр нагрянули правоохранители с проверкой

3 июля 2020 года в Мирнинский театр нагрянули представители правоохранительных органов.

По данным SakhaLife, изъяты финансовые документы за 2018 – 2020 годы, в том числе касающиеся заработной платы, договора закупок и табеля учета работников театра.

Мирнинский театр последние месяцы в связи с пандемией работал удаленно, сейчас коллектив ушел на каникулы.

Тем не менее, правоохранители опросили членов коллектива, в том числе выясняли, проводились ли по факту в театре определенные виды работ.

Факт проверки в Мирнинском театре в телефонном разговоре с SakhaLife подтвердила Людмила СОЛОВЬЕВА, заместитель директора по общим вопросам. От подробностей Людмила Владимировна воздержалась.

Связаться с директором Сергеем ШАМАНАЕВЫМ не удалось, он сейчас в отпуске. В последний раз выходил в СМИ, агитируя за поправки в Конституцию РФ.

SakhaLife следит за развитием событий.

Справка от Культура.рф

Мирнинский театр – один из самых молодых профессиональных театров Якутии и культурный центр Мирного, активный участник общественной жизни города и района.

Театр создан в 2008 году. Художественный руководитель – директор Мирнинского театра – Сергей Шаманаев. Главный режиссер театра – Александр Свечников.

На сцене Мирнинского театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре театра более 50 наименований – постановки как классических, так и современных пьес.

Театр – инициатор творческих и социально-культурных проектов, среди которых: «Арт-кафе» – площадка для литературно-музыкальных вечеров, поэтических спектаклей; «Квартирники в кафе» – живая музыка и перфомансы; «Окно в МИРный» – знакомство с лучшими спектаклями театрального сообщества страны; «Театральная среда» – читка пьес современных авторов.

Мирнинский театр – участник творческих конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровня, среди которых: Республиканский театральный фестиваль «Желанный берег»; Международный театральный фестиваль «Золотой лев» (Львов, 2012); Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» (Брест, 2018); Международный театральный фестиваль «Лифт. Карелия. Молодой театр» (Петрозаводск, 2018); Фестиваль театров малых городов России (2018, 2019); Российская национальная премия-фестиваль «Золотая маска» (лонг-лист сезона 2017/2018).