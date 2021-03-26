Второй внутришкольный конкурс «В мире звуков и красок» прошел в Алданской детской школе искусств им. А.Т. Никитина 20 марта.

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Учащиеся Художественного отделения – 3 возрастные группы — за отведенные 60 минут после прослушивания предложенного музыкального произведения, на основе звуковых впечатлений, должны были изобразить подручными материалами образ наиболее точный и близкий к названию музыкального произведения. После чего дать название своей работе и публично выступить с рассказом о созданном образе.

Организаторами являются преподаватели художественного отделения А. И. Димова (инициатор конкурса), С.Г. Бабинский и И.Д. Павлова. Интересен этот творческий проект тем, что обучающиеся художественного отделения рисуют музыку, которую исполняют их сверстники — инструменталисты. На этот раз партии на фортепиано исполняли обучающиеся класса Барковой Натальи Владимировны – Елизавета Мазурок и Ангелина Бавыкина. .А Устин Левшов (преподаватель Корбмахер Наталья Васильевна) играл на баяне вальс.

«Цель конкурса: внедрение и поддержка инновационных форм творческой деятельности в области изобразительного искусства; выявление творческих способностей детей, развитие креативности воображения, фантазии, стимуляция познавательных интересов, — рассказала автор проекта Анастасия Игоревна Димова, преподаватель Художественного отделения. – Вот уже второй год мы наблюдаем за расширением кругозора участников конкурса через знакомства с музыкальными произведениями; формирование интереса и уважения к музыкальной культуре.»

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На конкурсе второй год царит здоровый дух соревнования одаренных личностей, сотрудничество и обмен опытом на отделениях среди учащихся школы искусств,. Обучающиеся учатся формировать умения полно и точно выражать свои мысли и чувства средствами живописи; усваивать быструю технику работы без предварительной подготовки, по первому впечатлению; — совершенствовать навык и умения переводить мысли, чувства и эмоции в визуальные образы.

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Результаты конкурса сложились следующим образом:

Младшая группа:

1место — Кузема Алина

2 место — Десяткова Кира

3 место — Глотова Полина

Средняя группа :

1место — Котенко Ксения

2 место — Тисленко Алина

3 место — Рахманова Виолетта

3 место — Сумарокова Эвелина

Старшая группа :

1 место — Десяткова Полина

2 место — Энгель Анита

3 место — Вьюкова Алена

ГРАН — ПРИ -Никулкина Софья.

От души поздравляем победителей. Так держать!

Работы оценивало компетентное жюри. Председатель жюри – Гусакова Оксана Михайловна. Члены жюри — Бабинский С.Г. ,Димова А.И., Павлова И.Д., Воротилина З.А.

Администрация АДШИ им. А.Т. Никитина благодарит ООО «Ассоциация строителей АЯМ» за предоставленную сувенирную продукцию для формирования подарков победителям конкурса и за информационную поддержку.