26.03.2021
09:15
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Культура

В мире звуков и красок

Второй внутришкольный конкурс «В мире звуков и красок» прошел в Алданской детской  школе искусств им. А.Т. Никитина  20 марта.

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Учащиеся Художественного отделения – 3 возрастные группы — за отведенные 60 минут после прослушивания предложенного музыкального произведения,  на основе звуковых впечатлений, должны были  изобразить подручными материалами образ наиболее точный и близкий к названию музыкального произведения.  После чего   дать название своей работе и публично выступить с рассказом о созданном образе.

Организаторами являются преподаватели художественного отделения А. И. Димова (инициатор конкурса), С.Г. Бабинский и И.Д. Павлова. Интересен этот творческий проект  тем, что обучающиеся  художественного отделения рисуют музыку, которую исполняют их сверстники — инструменталисты. На этот раз партии на фортепиано  исполняли обучающиеся  класса Барковой Натальи Владимировны – Елизавета Мазурок и Ангелина Бавыкина. .А Устин Левшов (преподаватель Корбмахер Наталья Васильевна) играл на баяне вальс.    

«Цель конкурса: внедрение и поддержка инновационных форм творческой деятельности в области изобразительного искусства; выявление творческих способностей детей, развитие креативности воображения, фантазии, стимуляция познавательных интересов, — рассказала автор проекта Анастасия Игоревна Димова, преподаватель Художественного отделения. – Вот уже второй год мы наблюдаем  за   расширением кругозора  участников конкурса через знакомства с музыкальными произведениями; формирование интереса и уважения к музыкальной культуре

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На конкурсе второй год царит  здоровый дух  соревнования одаренных личностей,   сотрудничество и обмен опытом на отделениях среди учащихся школы искусств,. Обучающиеся учатся   формировать умения полно и точно выражать свои мысли и чувства средствами живописи;  усваивать быструю технику работы без предварительной подготовки, по первому впечатлению; — совершенствовать навык и умения  переводить мысли, чувства и эмоции в визуальные образы.

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Результаты конкурса сложились следующим образом:  

Младшая группа:

1место — Кузема Алина
2 место — Десяткова Кира
3 место  — Глотова Полина 

Средняя группа : 

1место — Котенко Ксения
2 место — Тисленко Алина
3 место — Рахманова Виолетта
3 место — Сумарокова Эвелина

Старшая группа : 

1 место  — Десяткова Полина
2 место — Энгель Анита
3 место — Вьюкова Алена

ГРАН — ПРИ -Никулкина Софья.

От души поздравляем победителей. Так держать!  

Работы оценивало компетентное жюри. Председатель жюри – Гусакова Оксана Михайловна. Члены жюри — Бабинский С.Г. ,Димова А.И., Павлова И.Д.,   Воротилина З.А.

Администрация АДШИ им. А.Т. Никитина благодарит ООО «Ассоциация  строителей АЯМ» за предоставленную сувенирную продукцию для формирования подарков победителям конкурса и за информационную поддержку.

Фото: МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Материал предоставлен МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»
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