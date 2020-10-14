В МинЖКХ Якутии обсудили отказ допуска на мусорный полигон спецтехники «Якутскэкосети»

Отказ в допуске спецтехники регионального оператора на полигон является недопустимым, так как ставит под угрозу жизнедеятельность города Якутск. Об этом 14 октября было отмечено на совещании в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) с заинтересованными сторонами по урегулированию вопроса.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов отметил, что спор двух хозяйствующих субъектов не должен отражаться на качестве предоставления коммунальных услуг и жизни горожан.

«Данные вопросы должны решаться в рамках правового поля. Неправомерно ставить в коллапс жизнь города Якутска. В связи с эпидемиологической обстановкой Оперативным штабом Республики будет рекомендовано мэрии решить вопрос по допуску спецтехники регоператора на полигон», — отметил первый замминистра.

С данной позицией согласились присутствовавшие представители прокуратуры РС(Я), УФАС по РС (Я), Роспотребнадзора по РС(Я) и администрации города Якутск.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Роспотребнадзора по РС (Я) Георгий Игнатьев, что закрытие полигона для въезда регионального оператора влечет за собой нарушение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

В свою очередь прокуратура Республики Саха (Я) начала проверку об ограничении ООО «Якутскэкосети» ввоза мусора на городской полигон.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и специализированными организациями требований законодательства. Хотелось бы, чтобы вы ясно понимали, что такие действия, а в частности их последствия, которые приведут к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки можно расценивать как существенную угрозу здоровью неопределенного круга лиц», — отметил начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры РС (Я) Петр Александров.

По словам директора МУП «Жилкомсервис» Валерии Билоус, применяемые меры в отношении регоператора и требования в приобретении талонов основаны на едином порядке и подходе ко всем участникам, которые осуществляют транспортировку отходов, и не связаны с целью взыскать с регоператора задолженность за предыдущие периоды.

При этом было отмечено, что требование в приобретении талонов с применением максимального коэффициента сжатия и отказ пускать машины на полигон неправомерно со стороны оператора полигона. Это подтверждает аналогичная судебная практика и решения УФАС за злоупотребление доминирующим положением.

13 октября между сторонами достигнута договоренность по увеличению размера ежедневных расчетов, которые совокупно составляют 6 млн рублей ежемесячной выручки регоператора. Дальнейшее увеличение затрат на захоронение ТКО не представляется возможным из-за отсутствия данных объемов в тарифе регоператора.

Первый заместитель Председателя Госкомцен РС (Я) Марина Лыкова разъяснила, что в случае подтверждения увеличения фактического объема ТКО, направляемого на полигон необходимо снижать плату за захоронение МУП «Жилкомсервис» в два раза, чтобы избежать роста тарифа регоператора.

Существующий спор не возникал бы при наличии весового контроля на полигоне, что является обязательным требованием законодательства. Надзорные органы поинтересовались, почему не исполняется данное требование.

Валерия Билоус выразила готовность решить данный вопрос, но финансовое положение «Жилкомсервис» не позволяет установить весовой контроль на полигоне.

По словам генерального директора «Якутскэкосети» Владислава Созонова,в целях решения вопроса в июне регоператор приобрёл весовую и предлагал оператору полигона установить ее собственными силами в счет задолженности, но решения со стороны «Жилкомсервис» не было принято.

Подводя итоги Вячеслав Емельянов призвал стороны к урегулированию вопроса и обеспечить допуск спецтехники регоператора на полигон. Также рекомендовано ООО «Якутскэкосети» направить в адрес Управления ФАС по РС(Я) обращение по нарушению антимонопольного законодательства со стороны МУП «Жилкомсервис», как оператора единственного объекта накопления твердых коммунальных отходов.