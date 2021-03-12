12.03.2021
17:19
267

Политика

В МинЖКХ Якутии новый министр

Сегодня Айсен Николаев назначил министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Емельянова Вячеслава Павловича.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх