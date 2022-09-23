В Минздраве Якутии идет проверка правоохранительных органов

О проверке правоохранительных органов в Министерстве здравоохранения РС(Я) сообщает тгк Minzdrav_sakha.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщает, что правоохранительными органами проводится проверка в Министерстве здравоохранения Якутии по поставке кислородных станций. Министерством оказывается полное содействие и предоставляются все документы. В настоящее время все кислородные станции введены в эксплуатацию и используются в лечении больных.

Фото: Sakhalife Источник: тгк Minzdrav_sakha.

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