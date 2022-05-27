27.05.2022
14:54
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Экономика

В Минздраве состоялось совещание со специалистами  финансового и бухгалтерского блока

27 мая в Минздраве состоялось совещание с участием специалистов  финансового и бухгалтерского блока подведомственных медицинских организаций.

Мероприятие открыла заместитель министра здравоохранения Надежда Федорова.  «Мы впервые проводим семинар-совещание с экономическим блоком здравоохранения. В сфере бухгалтерского учета  государственных учреждений регулярно вводятся инновации в части перехода на цифровые ресурсы, изменения статистических и учетных форм, нормативно-правовых документов. И необходимо постоянное повышение профессионального уровня специалистов отрасли», — отметила она.

По программе выступили главный бухгалтер и ведущие специалисты централизованной бухгалтерии Ресурсного центра при Министерстве здравоохранения РС (Я) на темы: ведение бухгалтерского учета в ЦОС ФХД, электронное исполнение государственных контрактов в 1С бухгалтерия, электронный документооборот, бухгалтерская отчетность в 2022 г., о нормах рабочего времени для оплаты труда. 

Фото: Пресс службы МЗ РС(Я)
Источник: Пресс служба МЗ РС(Я)

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