15.01.2020
12:12
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Экономика

В Минтруда Якутии уточнили повышенный размер МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в Якутии вырос с 1 января 2020 года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников организаций, финансируемых из госбюджета Якутии, с учетом районных коэффициентов и максимальной «северной» надбавки (80%) составит:

• до Полярного круга — 30 325 рублей,

• за Полярным кругом – 33 964 рубля.

Как уточнили в пресс-службе министерства труда и социального развития Якутии, для работников организаций и предприятий внебюджетного сектора экономики, а также финансируемых из федерального бюджета, применяются районные коэффициенты от 1,4 до 1,7 и 2,0 сверх установленного МРОТ, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения республики за 3 квартал 2019 года — 18 443 рубля. Напомним, что по всей России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составил 12 130 рублей и увеличен на 850 рублей.

Источник: https://yakutia-daily.ru/v-mintruda-yakutii-utochnili-povyshennyj-razmer-mrot/
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