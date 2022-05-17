В минтруда Якутии рассказали об изменении правил назначения детских пособий

За неделю ЦУР Якутии зафиксировал более 50 вопросов о назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет. Многим якутянам непонятны причины отказов в предоставлении пособия. ЦУР и Минтруда Якутии разъяснили порядок назначения ежемесячной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления 1/12 суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи. При этом доходы семьи учитываются за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о выплате.

При определении нуждаемости семьи не учитываются доходы:

компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью;

налоговые вычеты;

единовременные страховые выплаты;

ежемесячные выплаты, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией;

госпомощь на основании соцконтракта;

соцпособие на погребение;

компенсации за приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации;

ежегодная компенсация расходов на содержание собак-проводников.

«Таким образом, с 1 апреля произошли изменения в критериях определения нуждаемости семьи, а именно расширился перечень видов доходов, которые не учитываются при определении нуждаемости семьи. Это позволило еще большему количеству семей получить эту выплату», — сообщает пресс-служба Минтруда Якутии.

Также при определении нуждаемости семьи оценивается имущественное состояние семьи, семья может обладать сбережениями и имуществом:

одним или несколькими квартирами/комнатами/долями в квартире, но на каждого члена семьи площадь не более 24 кв. м;

одним или несколькими жилыми домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м;

одним садовым домом;

одним гаражом/машино-местом (иногда допускается наличие двух гаражей);

земельным участком (для прописанных в сельской местности — не более 1 га, в городе — не более 0,25 га);

1 нежилым помещением;

доходом от процентов по вкладам и счетам в банке до 12654 руб;

1 автомобилем или мотоциклом (иногда исключение до двух транспортных средств);

1 единицей самоходной техники младше 5 лет;

1 катером или моторной лодкой младше 5 лет.

Также с 1 мая можно подать заявку на новую выплату на детей от 8 до 17 лет. Эти соцвыплаты в республике получат по предварительным прогнозам 40 тысяч детей.