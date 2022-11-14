В Минтрансе Якутии прошла встреча с перевозчиками грузов

В ходе встречи глава министерства Владимир Сивцев отметил, что автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) установлен по заказу Управтодора республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», его работа регламентирована федеральным постановлением и установленные требования должны соблюдаться неукоснительно.

«Сегодня важными критериями регионального нацпроекта является качество и сохранность автодорог. Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что недавно отремонтированные дороги продавлены машинами, которые возят грузы с двукратным, а то и трехкратным превышением допустимой массы», — констатировал глава министерства.

В связи с этим, по плану, в следующем году АПВГК появится на автомобильной дороге «Мухтуя», а через год — на Намском тракте.

В свою очередь, в республике, в соответствии с постановлением правительства РС(Я), с 15 ноября по 31 марта применяется нулевой коэффициент по возмещению вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным регионального значения, в том числе по автодороге «Умнас». Тем самым, дается возможность подрядным организациям, привлеченным к реализации нацпроектов, сделать соответствующее накопление инертных материалов в строительной и дорожной отрасли.

Но, вместе с тем, на встрече обращалось внимание, что превышение допустимых параметров по габаритам транспортных средств повлечет административную ответственность.

Как отметил первый заместитель министра Анатолий Потапов, министерство транспорта и дорожного хозяйства готово решать актуальные проблемные вопросы госзаказчиков и подрядных организаций совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами.