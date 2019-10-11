В Минстрое обсудили вопрос дольщиков с Короленко 25

Проблемы злополучного дома с улицы Короленко, 25 были рассмотрены в Минстрое республики. В разбирательстве приняла участие региональная общественная приемная «Единой России», которая давно занимается обманутыми дольщиками.

Руководитель региональной общественной приемной «Единая Россия» Елена Голомарева приняла участие в совещании с участием министра строительства Павла Аргунова, заместителя мэра г. Якутска Евгения Григорьева, прокуратуры г. Якутска, НКО «Квадрат», представителя застройщика ООО «Товары Саха Якутместпрома» и жителей дома по ул. Короленко, 25.

Напомним, застройщик самовольно возвел дополнительный, 17-й этаж и, кроме того, нарушил границы застройки объекта. Судебный процесс длился полтора года.

Весной 2018 года Окружной администрацией Якутска было инициировано мировое соглашение. Застройщику предлагалось привести объект в соответствие с требуемыми нормами законодательства РФ.

В очередной раз были обсуждены вопросы ввода в эксплуатацию дома на ул. Короленко, 25. Со слов заммэра Евгения Григорьева, после исправления документации застройщику ООО «Товары Саха Якутместпрома» будет выдано разрешение на строительство, застройщик обязался сдать исправленную документацию. Таким образом после устранения замечаний дом будет введен в эксплуатацию.

Благодаря действию новых принятых законов ФЗ №214 и ФЗ №218, стало возможно создание регионального фонда по поддержке участников долевого строительства. Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым принято решение о создании регионального фонда.

«До конца года в рамках работы регионального фонда поддержки участников долевого строительства, власти республики планируют уже решить вопросы дольщиков проблемных объектов ООО «Монолит-Строй» и ООО «Симиир», — прокомментировал Павел Аргунов, министр строительства.

Кроме того, правительство Якутии утвердило постановление о поддержке участников долевого строительства. В случае двойных и тройных продаж квартир будут осуществляться социальные выплаты в соответствии с региональным законом «о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками, своих обязательств».

Представители общественных организации по защите прав участников долевого строительства войдут в попечительский совет создаваемого фонда для контроля деятельности фонда. Будет обеспечена прозрачность работы фонда и своевременность решения вопроса дольщиков.

Кроме того, депутаты Государственной Думы сегодня рассматривают поправки, после принятия которых граждане — участники жилищно-строительных кооперативов, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, смогут за счет фонда помощи обманутым дольщикам получить компенсацию по рыночной стоимости жилья.