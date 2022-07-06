В Минспорта рассказали о работе оргкомитета Спортивных игр народов Якутии

Первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев рассказал о работе комиссий Организационного комитета по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят с 4 по 9 июля в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса.

«В эти дни все 17 комиссий по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Якутии проделывают колоссальный объем работы по своим направлениям. Так одной из первых свою работу завершила мандатная комиссия под руководством Изумиры Николаевой. За два дня они зарегистрировали 1836 спортсменов из 37 команд.

Сейчас почти круглосуточно работает наша «9 рота» — комендантская служба по обеспечению технических условий на местах соревнований под руководством опытного Сергея Бандерова. На плечи бойцов невидимого фронта возложена ответственная миссия – оборудование и оформление площадок мест состязаний. Например, вчера на стадионе «Майагатта Бэрт Хара» после церемонии торжественного открытия мы с ребятами до семи утра устанавливали помост с навесом, где с завтрашнего дня начнутся самые ожидаемые и зрелищные для сердца каждого якутянина схватки по вольной борьбе.

Также одним из важных направлений является транспортная комиссия, которая работает под руководством Николая Решетникова. Для перевозки спортсменов, судей и ветеранов спорта были выделены из подведомственных учреждений нашего министерства 4 автобуса, арендованы – 18, кроме того, было выдано 523 пропусков для транспортных средств по пяти категориям.

Также очень насыщенная и красочная программа у комиссии по культурной части, где в честь 100-летия образования Якутской АССР будут организованы ровно 100 мероприятий», — сообщил Александр Николаевич.