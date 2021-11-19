В Минске открылась выставка продукции из Якутии 💍🍯☕

В июле т.г. был подписан План мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь.

10 ноября в минском торговом центре «Столица» открылась выставка продукции из Якутии. На выставке для жителей и гостей столицы Беларуси представлены ювелирные изделия, продукции из меха, кожи и керамики, якутский мёд и чай. В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Министра экономики Республики Беларусь Сергей Митянский, Торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев и Постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ — Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Андрей Федотов. От Министерства по внешним связям и делам народов Якутии в работе делегации принял участие заместитель министра Сергей Хатылыков.