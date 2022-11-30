Общество
В Минобрнауки Якутии отреагировали на скандальное видео
Министерство образования и науки Якутии рекомендует усилить работу по соблюдению этических норм поведения педагогов
В пабликах распространилось неприятное видео, на котором учитель физкультуры допускает рукоприкладство в отношении ученика. Инцидент произошел в одной из школ Верхневилюйского улуса. Как сообщил начальник управления образованием Верхневилюйского улуса Спиридон БОРБУЕВ, педагог, таким образом среагировал на нецензурные выражения ученика:
«Во время урока началась полемика между учениками, учитель их остановил, а на это один из учеников оскорбил педагога, после чего он проявил непедагогическое поведение. Учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию. Идет проверка компетентными органами».
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует муниципальным органам управления образованием совместно с профсоюзами усилить работу среди педагогов для соблюдения этических норм во избежание педагогического конфликта.
«Считаю недопустимой подобную меру воздействия. Какой бы не была причина, учитель не должен применять физическую силу в отношении ученика», — отметила первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Алевтина АРГУНОВА.
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