В Минобрнауки Якутии отреагировали на скандальное видео

Министерство образования и науки Якутии рекомендует усилить работу по соблюдению этических норм поведения педагогов

В пабликах распространилось неприятное видео, на котором учитель физкультуры допускает рукоприкладство в отношении ученика. Инцидент произошел в одной из школ Верхневилюйского улуса. Как сообщил начальник управления образованием Верхневилюйского улуса Спиридон БОРБУЕВ, педагог, таким образом среагировал на нецензурные выражения ученика:

«Во время урока началась полемика между учениками, учитель их остановил, а на это один из учеников оскорбил педагога, после чего он проявил непедагогическое поведение. Учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию. Идет проверка компетентными органами».

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует муниципальным органам управления образованием совместно с профсоюзами усилить работу среди педагогов для соблюдения этических норм во избежание педагогического конфликта.