30.11.2022
11:45
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Общество

В Минобрнауки Якутии отреагировали на скандальное видео

Министерство образования и науки Якутии рекомендует усилить работу по соблюдению этических норм поведения педагогов

В пабликах распространилось неприятное видео, на котором учитель физкультуры допускает рукоприкладство в отношении ученика. Инцидент произошел в одной из школ Верхневилюйского улуса. Как сообщил начальник управления образованием Верхневилюйского улуса Спиридон БОРБУЕВ, педагог, таким образом среагировал на нецензурные выражения ученика:

«Во время урока началась полемика между учениками, учитель их остановил, а на это один из учеников оскорбил педагога, после чего он проявил непедагогическое поведение. Учитель написал заявление  об увольнении по собственному желанию. Идет проверка компетентными органами».

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует муниципальным органам управления образованием совместно с профсоюзами  усилить работу среди педагогов для соблюдения этических норм во избежание педагогического конфликта.

«Считаю недопустимой подобную меру воздействия. Какой бы не была причина, учитель не должен применять физическую силу в отношении ученика», — отметила первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Алевтина АРГУНОВА.

Видео: Скандал в сельской школе взбудоражил соцсети
Начато служебное расследование в отношении учителя, допустившего рукоприкладство
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Фото: соцсети.
Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС (Я) 

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