15.11.2022
18:11
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Культура
В Минкультуры Якутии представили нового замминистра
Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников сегодня, 15 ноября, представил коллективу министерства культуры и духовного развития республики вновь назначенного первого замминистра Афанасия Ноева.
«Думаю, многие знакомы с Афанасием Ивановичем, он не новый человек в сфере культуры. Афанасий Иванович имеет богатый управленческий опыт как на уровне муниципалитета, так и на уровне государственной гражданской службы», – резюмировал Местников.
Вице-премьер отметил, что при этом Афанасий Иванович работал непосредственно и на земле, был руководителем предприятий, учреждений, в том числе был первым заместителем главы Хангаласского района, президентом компании НВК «Саха».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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