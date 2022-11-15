В Минкультуры Якутии представили нового замминистра

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников сегодня, 15 ноября, представил коллективу министерства культуры и духовного развития республики вновь назначенного первого замминистра Афанасия Ноева.

«Думаю, многие знакомы с Афанасием Ивановичем, он не новый человек в сфере культуры. Афанасий Иванович имеет богатый управленческий опыт как на уровне муниципалитета, так и на уровне государственной гражданской службы», – резюмировал Местников.

Вице-премьер отметил, что при этом Афанасий Иванович работал непосредственно и на земле, был руководителем предприятий, учреждений, в том числе был первым заместителем главы Хангаласского района, президентом компании НВК «Саха».