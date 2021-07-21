В минкультуры прошел конкурс на замещение вакантных должностей

Конкурс, проводимый департаментом кадровой политики, государственной и муниципальной службы АГиП, состоялся 20 июля. Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, радует, что к конкурсу проявили большой интерес молодые специалисты.

«Конкурс у меня оставил позитивное, приятное впечатление, т.к. в нем приняло участие большое количество молодых людей, которые стремятся работать в отрасли культуры. Они учились в образовательных учреждениях нашей сферы. Это талантливые, активные люди, нацеленные на то, чтобы проявить себя. У них есть вера в свои силы, в государство, желание работать. Сейчас им, может быть, немного не хватило опыта, навыков, умения руководить процессами, но мы найдем возможность, чтобы они были востребованы в наших подведомственных учреждениях, и начали свою трудовую деятельность в отрасли. Поэтому мы приняли решение включить их в кадровый резерв, чтобы ребята получили обратную связь, и мы не потеряли их из виду», — отметил министр.

Всего участие в конкурсе приняли 11 человек. Рекомендованы к включению в кадровый резерв по старшей группе должностей, категории «специалисты» министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия): Алексеева Сахаяна Валерьевна, Сидорова Надежда Дмитриевна, Слепцов Андрей Михайлович, Шестаков Григорий Павлович.

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур, по решению конкурсной комиссии определены победители на замещение двух должностей в министерстве культуры и духовного развития республики. Так, заместителем руководителя отдела профессионального искусства и духовного развития станет Ермолаева Майя Михайловна, главным специалистом отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Эверстова Светлана Васильевна.

Победителям конкурса необходимо обратиться в Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) по вопросу оформления на работу по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 30. Рекомендованным к включению в кадровый резерв в срок не позднее 14 дней со дня принятия решения комиссией необходимо представить письменное заявление на имя министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) о согласии на включение в кадровый резерв.

О конкурсе