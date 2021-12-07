В микрорайоне «Северный» Якутска по социальной газификации подключают первые дома

Бригада строительного участка АО «Сахатранснефтегаз» сегодня, 7 декабря, проводит врезку к газораспределительной сети четырех домовладений в квартале «Северный» городского округа Якутска. К границам земельных участков этих семей газопроводы-вводы выводят бесплатно по программе социальной газификации.

Газификация микрорайона «Северный» началась с 2019 года, когда стартовало строительство распределительных сетей и магистрали высокого давления. В текущем году газовые сети переданы в эксплуатацию АО «Сахатранснефтегаз».

Теперь активно идут работы по строительству газопроводов-вводов и их врезке к сетям. К концу декабря порядка 20 газопроводов подведут к границам домовладений по программе социальной газификации.

Одни из новых абонентов, жители проезда Теплый Чэмэлиинэ и Анатолий Степановы живут в «Северном» с тех пор, как купили участок и построили двухэтажный дом в прошлом году. Сестра хозяина дома Анна в свободное время присматривает за двумя племянниками: сыновьями-погодками пяти и шести лет. «Прошлая зима была наша первая в новом доме. Въехали в дом сразу, как закончили строительство, обустроились и перезимовали с печным отоплением, – рассказала Чэмэлиинэ Степанова – «Сахатранснефтегаз» нашу заявку приняли, быстро обработали, заключили договор и сегодня утром мы увидели, что бригада уже приехала производить врезку и выводить газовую трубу к нашему забору. Мы полностью готовы, с нетерпением ждем пуска газа. Печное отопление, конечно, некомфортно и затратно».

Как только будут готовы документы, семья Степановых переведет дом полностью на газовое оборудование.

Всего на социальную газификацию в квартале «Северный» на текущий момент поступило 55 заявок, сообщают в Управлении газораспределительных сетей. Из них по состоянию на сегодняшний день 14 домовладений отвечают критериям бесплатного подведения газопровода-ввода, и они будут введены до конца текущего года, рассказал заместитель начальника Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Моисей Ефимов. «Якутяне активно подают заявки на программу социальной газификации. На сегодняшний день поступило свыше 2000 заявок, из них по городу Якутску – около 900 заявок. С заявителями заключено более 300 договоров». На сегодняшний день по программе социальной газификации до границ участка исполнено более 160 договоров в населенных пунктах республики.

Напомним, что основные критерии социальной газификации это: завершенное жилое строение и земельный участок, оформленные в собственность и наличие газораспределительной сети. При заключении договора с региональным оператором газификации указывается срок, в течение которого заявитель должен обеспечить готовность сетей газопотребления внутри участка и газоиспользующего оборудования. Напоминаем, что подать заявку онлайн можно на специальном сайте SG.AOSTNG.RU