В местности Ус Хатын организуют палаточный городок

Городские службы продолжают вести работы по благоустройству в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын», где 25-26 июня пройдет юбилейный праздник «Ысыах Туймаады». Об этом сообщила заместитель руководителя по благоустройству МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Светлана Чусовская.

В том числе идут начатые еще в мае работы по закачке и перекачке озер, откачке воды с заниженных мест. В июне в местности Ус Хатын начали работы по подготовке подстанций и трансформаторов, проверку на наличие обрывов и ремонт электрокабелей.

Отсыпка объездной дороги через микрорайон Марха выполнена в полном объеме, при необходимости ближе к национальному празднику произведут грейдирование и отсыпку.

С начала июня работники городских служб косят камыши, завершили ремонт деревянных туалетов и работы по обновлению противопожарного рва. Продолжаются работы по завозу горного песка для подсыпки дорог, по поливу дорог для устранения пыли во время праздника. В эти дни начнут промывку и ремонт летнего трубопровода.

Как сообщалось, в этом году в национальном празднике «Ысыах Туймаады» будет организован палаточный городок на 1000 мест для жителей и гостей столицы.

«На территории палаточного городка установим санитарные точки, умывальники, а также стационарные деревянные туалеты, в том числе один для маломобильных граждан», — проинформировала Светлана Чусовская.