В местности Ус Хатын организованы две автостоянки на 5000 мест

Во время проведения национального праздника Ысыах Туймаады — 2019 в местности Ус Хатын будут действовать две автостоянки общего пользования общей вместимостью 5000 мест, сообщает отдел организации и контроля транспортной деятельности окружной администрации города Якутска.

Первая автостоянка будет расположена при съезде с Намского тракта к центральному входу, вторая автостоянка расположена на территории, прилегающей к ипподрому. Ко всем стоянкам установлены указатели. Для автотранспорта маломобильных граждан выделены специальные стояночные места с соответствующими указателями.

На постах у автостоянок, как и в прошлые годы, будет организовано дежурство сотрудников окружной администрации города Якутска совместно с сотрудниками ГИБДД, казачьим полком, ЧОП.

До места проведения Ысыаха будут ездить два автобусных маршрута: №155 «Гимеин — Ус-Хатын — Гимеин» со стоимостью проезда 45 рублей за одну поездку (НО «Союзавто») и №156 «Автовокзал — Ус-Хатын — Автовокзал» со стоимостью 40 рублей (МУП «ЯПАК»). Интервал движения автобусов составит днем 5-7 минут, в вечернее и ночное время — 15-20 минут.

В самой местности Ус Хатын 29-30 июня с 9.30 до 20.00 будут курсировать четыре бесплатных автобуса для подвоза людей с асфальтированной площадки, расположенной вблизи дороги, до центрального входа с осуществлением двух промежуточных остановок.

28 июня въезд частного автотранспорта на территорию местности Ус Хатын для доставки оборудования и иного груза с 09.00 до 22.00 свободный (без пропусков).

29 и 30 июня 2019 года въезд автотранспорта на территорию местности Ус Хатын будет запрещен, согласно распоряжению окружной администрации. Для исполнения распоряжения о запрете въезда в Ус Хатын предусмотрены эвакуаторы для вывоза автомашин с территории проведения мероприятия.