В мэрии Якутска вручили ключи от квартир детям-сиротам

Сегодня, 31 января в большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир в многоквартирных домах от застройщика ООО «Высота» по ул. Бекетова, 7А и ул. Генерала Притузова, 6А по муниципальной программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы».

Ключи новоселам вручили глава города Якутска Сардана Авксентьева, исполняющая обязанности председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Высоких и руководитель администрации Сайсарского округа Леонид Бястинов.

Сардана Авксентьева отметила, что с сегодняшнего дня у новоселов появляется собственный уголок, где будут реализовываться мечты, и где обязательно должно поселится счастье.

«Сегодня вы получаете не только ключи, но и права и обязанности. У вас будут соседи, товарищество собственников жилья, управляющая компания. Желаю влиться в сообщество соседей и стать активными жителями Сайсарского округа», — пожелала глава города.

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От лица детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, слова благодарности Окружной администрации города Якутска и застройщику выразила София Ефременко. «Благодарим вас за ваш нелегкий труд, за то, что вы со всей душой отнеслись к нам и довели процесс до конца. Мы очень рады своим заветным ключам», — сказала София Ефременко.

Руководитель администрации Сайсарского округа Леонид Бястинов с радостью приветствовал новых жителей округа.

«Наша управа располагается недалеко от ваших домов. Наши двери всегда открыты для вас. Если возникнут вопросы, проблемы, предложения можете обратиться к нам. Желаю счастья, мира и добра в ваших новых домах!», — пожелал Леонид Бястинов.

Напомним, 30 января в столице состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир в многоквартирных домах по ул. Воинская, 9/3 и в 21 корпусе в 203 микрорайона от застройщика АО «ДСК». Всего жилье по муниципальной программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» получили 186 детей-сирот.

