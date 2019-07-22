В мэрии Якутска рассматривают вопрос о бесплатном проезде

В окружной администрации обсуждается вопрос, и сделаны предварительные расчеты, связанные с возможностью введения бесплатного проезда для школьников с 1 по 11 классы из многодетных семей на городских автобусных маршрутах. Об этом сообщил на общегородской планерке заместитель главы города по экономике и финансам Михаил Воробьев.

По данным управления образования города, число обучающихся с 1 по 11 классы в столице республике превышает 44 тысячи. «При этом количество детей с 1 по 4 класс, которым уже предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте – без малого, 19 600 человек. В настоящее время на оплату проезда младших школьников из бюджета предусмотрена сумма лимитов бюджетных обязательств более 148 млн. рублей в год, из расчета 360 поездок в течение учебного года», – сообщил заммэра.

Предварительная сумма, необходимая для введения бесплатного проезда для школьников с 1 по 11 классы на внутригородских маршрутах в целом составляет 333 млн. рублей в год.

«Эта сумма на сегодня неподъемная для городского бюджета. Думаю, нам для начала необходимо рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для средних и старших школьников из многодетных семей», — так прокомментировала прозвучавшую информацию глава города Сардана Авксентьева.

Таких детей из многодетных семей, с 5 по 11 классы, согласно данным озвученным Воробьевым, на сегодня более 4,5 тысяч. Для обеспечения им бесплатного проезда потребуется порядка 34 млн. рублей в год дополнительно.

Сардана Владимировна поручила финансово-экономическому блоку администрации еще раз рассчитать реальный объем потребности бюджетных средств после завершения набора в школы на 2019-2020 учебный год с анализом размера отклонения фактических поездок от плановой величины.