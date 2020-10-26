В мэрии Якутска провели реорганизацию

В Окружной администрации города Якутска провели реорганизацию строительного блока.

Распоряжением главы города Якутска и решением Якутской городской Думы Департамент градостроительства Окружной администрации города Якутска объединен с бывшим Управлением дорог Якутска и преобразован в Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска (сокращенно – ДГТИ).

По итогам реорганизации строительного блока Окружной администрации города Якутска, с 15 сентября текущего года к полномочиям ДГТИ относятся:

прием уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 7 рабочих дней; прием уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 7 рабочих дней; выдача разрешения на строительство (реконструкцию), продление, внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства – 5 рабочих дней; выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 5 рабочих дней; выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) – 10 рабочих дней, телефон для справок: 42 95 40; выдача градостроительных планов земельных участков – 14 рабочих дней; предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также выдача соответствующих разрешений о предоставлении решений или об отказе в предоставлении разрешений – 45 рабочих дней; предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также выдача соответствующих разрешений о предоставлении решений или об отказе в предоставлении разрешений – 41 рабочий день; присвоение объекту недвижимого имущества адреса или аннулирования адреса – 10 рабочих дней; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объектов индивидуального жилищного строительства – 10 рабочих дней; прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства – 7 рабочих дней; прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства -– 7 рабочих дней; выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории городского округа «город Якутск» — 30 дней; предоставление согласования дизайн-проекта информационной конструкции, подлежащей установке и эксплуатации на территории городского округа «город Якутск» — 12 рабочих дней; выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства – 11 рабочих дней; внесение изменений в проект планировки (ППТ) и (или) проект межевания территории (ПМТ) – до 120 дней; внесение изменений в Правила землепользования и застройки ГО «город Якутск» — до 120 дней; согласование архитектурного облика – 30 дней.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19, заявления по пунктам с 1 по 6 можно подать только на портале государственных и муниципальных услуг РС (Я) www.e-yakutia.ru (в случае превышения объемов более 10 мегабайт, направлять заявления на электронную почту: priemglavapu@mail.ru),

заявления по услугам с 7 по 12 направляются на электронную почту priemglavapu@mail.ru,

по пунктам 13, 14 направляются на электронную почту rek_info@bk.ru,

по пункту 15 заявления принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 1/1, по пунктам 16-17 заявления направляются на электронную почту DG.YKT@mail.ru с указанием темы письма по услуге.

Информация о порядке предоставления услуги и шаблоны документов размещены на сайте Окружной администрации г. Якутска (www.якутск.рф)

рубрика «Горожанам» — раздел «Муниципальные услуги» — подраздел «Градостроительство и архитектура» (по пунктам 15-17 бланки заявлений размещены на 1 этаже здания Окружной администрации по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1).

Телефоны для справок Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска: 42-96-98, 42-90-91.