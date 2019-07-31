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В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах

Сегодня, 31 июля, в окружной администрации заместитель главы города по финансам и экономике Михаил Воробьев провел встречу с предпринимателем Александром Логиновым, директором «ООО Маршрут №6» Евгением Тищенко и водителем Уланбеком Далашовым с целью прояснения ситуации по оплате проезда при помощи мобильного банка.

Напомним, один бдительный горожанин обратился в администрацию города с жалобой о том, что на маршруте №6 появилось объявление об оплате проезда через мобильный банк. Таким образом, оплата проезда поступала непосредственно на личный счет водителя, который работает по трудовому договору.

Михаил Воробьев разъяснил предпринимателю и водителю автобуса, что это противоречит действующему законодательству.

«Деятельность автобусного маршрута, все платежи осуществляет сам предприниматель, с соблюдением законов и правовых норм, в том числе налогового, бухгалтерского, также кассового контроля. Ответственность за выполнение пассажирских перевозок возложена на индивидуального предпринимателя, собирать деньги, тем более через мобильный банк незаконно», — высказался Михаил Воробьев.

Заместитель главы по финансам и экономике потребовал от водителей маршрута № 6 и других предпринимателей прекратить подобную «самодеятельность». В свою очередь, предприниматели высказали мнение о том, что для них важны «комфорт и удобство пассажиров». По словам перевозчиков, многие просят оплатить проезд с помощью мобильного банка.

Заммэра дал поручение отделу транспорта мэрии вопрос о внесении изменений в договора о выполнении пассажирских перевозок в части: во-первых, вариантов оплаты проезда, во-вторых, возможности запрета передачи маршрута в аренду, в-третьих, обязательного заключения трудовых договоров на основании действующего законодательства.

Михаил Сергеевич дал поручение представить копию трудового договора с водителем маршрута №6 Уланбеком Далашовым, а руководителю отдела транспорта Лилии Симоновой – подготовить письмо в налоговую инспекцию с изложением ситуации о нарушении предпринимательской деятельности и принять меры по отношению к предпринимателю, владельцу маршрута. Также Воробьев указал руководству «Союз-Авто» на необходимость ускорить работу по установке онлайн-касс в соответствии с требованием федерального законодательства.

Руководитель отдела транспорта также прокомментировала инциденты, которые произошли в автобусах столицы за последнее время. На одном их интернет-сайтов было опубликовано сообщение о падении в автобусе пожилой женщины 1940 года рождения. Расследование сегодня ведется ГИБДД. «Пассажир перекладывала из руки в руку трость, и во время движения не держалась. Никаких препятствий водителя и резкого торможения, судя по записи, не было. Запись видеонаблюдения имеется, передана в ГИБДД. Инженеры по безопасности дорожного движения «Союз-Авто» ведут свое расследование по данному вопросу. Результатов пока нет, вина водителя на сегодня не подтверждена», — сказала Симонова.

На прошлой неделе также появилась информация о том, что 26 июля в автобусе маршрута №18, женщина, выходя из автобуса, оступилась и упала. По другим данным, водитель начал движение, не дождавшись окончания выхода пассажирки. При падении пассажирка получила тяжелую травму – перелом черепа, в результате, после нахождения в течение трех дней в коме, женщина скончалась. «Ведется следствие, свидетельства и документы предоставлены, единственное – нет записи видеорегистратора или камер наблюдения. Мы ждем заключения из ГИБДД», – сообщила руководитель отдела.

«В случае если вина водителей будет установлена и доказана, они будут отстранены от работы на маршруте и лишены права трудоустройства по найму на общественном транспорте в нашем городе», — подчеркнула Лилия Симонова.

Как рассказала руководитель отдела транспорта, с перевозчиками ведется регулярный, плановый инструктаж по вождению, безопасности дорожного движения, а все факты о чрезвычайных происшествиях и нарушениях ПДД на маршрутах фиксируются в журнале.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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