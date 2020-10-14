14.10.2020
14:25
310

Светская хроника

В мэрии Якутска любят Gucci?

Недавно вице-мэр Якутска Евгений Григорьев проинспектировал обустройство тротуаров в Якутске. И в ходе своей поездки, он сделал небольшой репортаж для своих подписчиков в Instagram.

View this post on Instagram

Добрый день! По дорожному полотну, действительно, все работы с асфальтированием на объектах БКАД 2020 закончены. Как было сказано ранее, идут работы по обустройству тротуаров и элементов благоустройства. Уважаемые горожане, в снег тротуары не укладываем. В связи с проведением работ в неблагоприятный период, выдано уведомление о соблюдении требований по укладке асфальтобетонных смесей по ОДМ 218.3.102-2017. Для соблюдения рекомендаций требуется очистить основание от льда и снега, прогреть до 15-20 градусов, добавить пластифицирующие добавки к асфальтобетонной смеси. Спасибо @onf_ykt за бдительность. На видео технологический процесс.

A post shared by Евгений Григорьев (@grigorev_yakutsk) on

Известная якутская журналистка Сусанна Рожина заметила, что на встречу с рабочими, вице-мэр Якутска Евгений Николаевич надел вязаную шапку очень напоминающую бренд GUCCI? Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, похожая шапка от GUCCI может стоить 21 тысячу рублей, но кто знает?

Источник: https://www.instagram.com/suzie_rozhina/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх