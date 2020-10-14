14.10.2020
14:25
310
Светская хроника
В мэрии Якутска любят Gucci?
Недавно вице-мэр Якутска Евгений Григорьев проинспектировал обустройство тротуаров в Якутске. И в ходе своей поездки, он сделал небольшой репортаж для своих подписчиков в Instagram.
Известная якутская журналистка Сусанна Рожина заметила, что на встречу с рабочими, вице-мэр Якутска Евгений Николаевич надел вязаную шапку очень напоминающую бренд GUCCI? Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Так, похожая шапка от GUCCI может стоить 21 тысячу рублей, но кто знает?
Источник: https://www.instagram.com/suzie_rozhina/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.10.2020
48
14.10.2020
184
14.10.2020
254
14.10.2020
246
14.10.2020
240
14.10.2020
144
14.10.2020
208
14.10.2020
790
14.10.2020
719
14.10.2020
212
14.10.2020
546
14.10.2020
570
14.10.2020
253
14.10.2020
322
14.10.2020
242
14.10.2020
415
14.10.2020
1006
14.10.2020
463
14.10.2020
355
14.10.2020
423
14.10.2020
1360
14.10.2020
805
14.10.2020
2392
13.10.2020
1843
13.10.2020
1086
13.10.2020
3198
13.10.2020
760
13.10.2020
1298
13.10.2020
2678
13.10.2020
1903
13.10.2020
915
13.10.2020
1630
13.10.2020
656
13.10.2020
564
13.10.2020
734
13.10.2020
520
13.10.2020
2611
13.10.2020
501
13.10.2020
1086
13.10.2020
2672
13.10.2020
665
13.10.2020
22029
13.10.2020
504
13.10.2020
1060
13.10.2020
704
13.10.2020
787
13.10.2020
798
13.10.2020
621
13.10.2020
1492
13.10.2020
1034
13.10.2020
663
13.10.2020
944
13.10.2020
754
13.10.2020
828
13.10.2020
892
13.10.2020
803
12.10.2020
2341
ТОП НОВОСТИ
13.10.2020
22085
11.10.2020
9853
08.10.2020
5009
10.10.2020
4829
08.10.2020
3887
08.10.2020
3626
12.10.2020
3596
10.10.2020
3534
10.10.2020
3489
12.10.2020
3371