В мэрии Якутска любят Gucci?

Добрый день! По дорожному полотну, действительно, все работы с асфальтированием на объектах БКАД 2020 закончены. Как было сказано ранее, идут работы по обустройству тротуаров и элементов благоустройства. Уважаемые горожане, в снег тротуары не укладываем. В связи с проведением работ в неблагоприятный период, выдано уведомление о соблюдении требований по укладке асфальтобетонных смесей по ОДМ 218.3.102-2017. Для соблюдения рекомендаций требуется очистить основание от льда и снега, прогреть до 15-20 градусов, добавить пластифицирующие добавки к асфальтобетонной смеси. Спасибо @onf_ykt за бдительность. На видео технологический процесс.