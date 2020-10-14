В мэрии Якутска любят Gucci?

Недавно вице-мэр Якутска Евгений Григорьев проинспектировал обустройство тротуаров в Якутске. И в ходе своей поездки, он сделал небольшой репортаж для своих подписчиков в Instagram.

Известная якутская журналистка Сусанна Рожина заметила, что на встречу с рабочими, вице-мэр Якутска Евгений Николаевич надел вязаную шапку очень напоминающую бренд GUCCI? Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, похожая шапка от GUCCI может стоить 21 тысячу рублей, но кто знает?