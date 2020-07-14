В мэрии Якутска грядут перемены?

В Окружной администрации ведется обновление и переформатирование отраслевых советов, комиссий и рабочих групп.

В Окружной администрации ведется работа по обновлению состава и переформатированию работы ряда общественных советов, рабочих групп и комиссий, которые выявила недавняя проверка по актуализации нормативных правовых актов прежних лет, проведенная в администрации. Накануне вышло распоряжение заместителя главы города – руководителя аппарата Павла Кириллина о корректировке и отмене 7 распоряжений о создании и персональном составе ряда подобных органов. Также пересмотру будут подвергнуты положения об их деятельности и полномочиях.

Речь в частности идет: об Общественном совете по проблемам в сфере животного мира, домашних животных, ветеринарии и регулировании численности безнадзорных и бродячих животных в Якутске; о комиссии по содействию садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям города; о рабочей группе по обращению, утилизации и переработке отходов производства и потребления на территории Якутска и некоторых других. Также отменены два распоряжения, касающиеся состава Совета по реализации национальных проектов и Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Персональный состав этих органов будет актуализирован.

«Часть из этих органов требует актуализации функционала, целей и задач, в связи с изменением законодательства, принятием важных стратегических документов на федеральном и республиканском уровне. Соответственно, потребуется корректировка их положений. Кроме того, в некоторых советах и комиссиях несколько лет не менялся персональный состав, это также требует нашего внимания. В том числе в приложениях были указаны бывшие руководители мэрии и структурных подразделений», — прокомментировал Павел Кириллин.

«Важно, чтобы это были живые и мобильные объединения общественности, профессионалов отрасли, представителей муниципальной власти, ориентированные на городские вопросы, а не декоративные институты», — продолжает руководитель аппарата.

В частности, рассматривается, что в обновленный Координационный совет по ЖКХ будут включены активные общественники, старосты многоквартирных домов.

«Это делается с целью того, чтобы Совет по ЖКХ приобрел большую направленность на интересы горожан. Не секрет, что сегодня членами данного органа являются представители профессионального сообщества жилищно-коммунального хозяйства – руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и т.д. Таким образом, у некоторых может сложиться впечатление, что этот орган занимается лоббированием их интересов. Должно быть наоборот. Совет должен действовать в первую очередь, в интересах граждан, жителей города», — резюмирует замглавы города.

Как сообщил Павел Кириллин, указанные выше положения советов, комиссий, рабочих групп и приложения к ним, содержащие сведения о персональном составе будут обновлены и актуализированы до конца июля.