В мэрии состоится семинар для инициаторов социальных проектов
Окружная администрация города Якутска приглашает горожан на семинар «Разработка социального проекта для участия в конкурсе «Народный бюджет-2020», который состоится 25 сентября в 16.00 часов в Большом зале Окружной администрации города Якутска.
На семинаре гендиректор НКО «Фонд «Семья для ребенка» Ольга Анатольевна Вешникова ознакомит слушателей с условиями конкурса, окажет консультационно-методическую помощь для инициаторов социальных проектов, рассмотрит все вопросы, касающиеся разработки социального проекта для конкурсного отбора.
Проект «Народный бюджет» инициирован в 2014 году и нынче проводится в шестой раз. Прием заявок на «Народный бюджет-2020» продолжается до 1 ноября 2019 года.
Заявки социально ориентированных проектов принимаются от физических и юридических лиц, объединений и общественных организаций по четырем направлениям:
— строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов;
— благоустройство территорий городского округа и мест массового отдыха;
— проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций;
— проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий.
За 2014-2019 годы поступило 1269 заявок, горожанами реализовано 230 социально значимых проектов:
— Проведено 40 общегородских мероприятий;
— Построено 38 детских и спортивных площадок;
— Благоустроено 26 дворовых территорий и общественных мест;
— Проведено 45 благотворительных, социальных и волонтерских акций;
— Построено и реконструировано 22 скверов и памятников;
— Издано 7 книг;
— Снято 7 художественных фильмов;
— Реализовано 21 проект по организации детского досуга и летнего отдыха;
— Благоустроено 13 дворовых территорий городских и пригородных школ;
— Введено 8 летних водопроводов;
— Введено 3 теплых автобусных остановок.
В 2019 году реализуются 23 проекта активных горожан.
По всем вопросам обращаться в отдел по связям с общественностью Окружной администрации Якутска по адресу: пр. Ленина, д. 15, каб. 416, телефон для справок: 40-80-36.
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