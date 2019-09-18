В мэрии состоится семинар для инициаторов социальных проектов

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан на семинар «Разработка социального проекта для участия в конкурсе «Народный бюджет-2020», который состоится 25 сентября в 16.00 часов в Большом зале Окружной администрации города Якутска.

На семинаре гендиректор НКО «Фонд «Семья для ребенка» Ольга Анатольевна Вешникова ознакомит слушателей с условиями конкурса, окажет консультационно-методическую помощь для инициаторов социальных проектов, рассмотрит все вопросы, касающиеся разработки социального проекта для конкурсного отбора.

Проект «Народный бюджет» инициирован в 2014 году и нынче проводится в шестой раз. Прием заявок на «Народный бюджет-2020» продолжается до 1 ноября 2019 года.

Заявки социально ориентированных проектов принимаются от физических и юридических лиц, объединений и общественных организаций по четырем направлениям:

— строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов;

— благоустройство территорий городского округа и мест массового отдыха;

— проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций;

— проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий.

За 2014-2019 годы поступило 1269 заявок, горожанами реализовано 230 социально значимых проектов:

— Проведено 40 общегородских мероприятий;

— Построено 38 детских и спортивных площадок;

— Благоустроено 26 дворовых территорий и общественных мест;

— Проведено 45 благотворительных, социальных и волонтерских акций;

— Построено и реконструировано 22 скверов и памятников;

— Издано 7 книг;

— Снято 7 художественных фильмов;

— Реализовано 21 проект по организации детского досуга и летнего отдыха;

— Благоустроено 13 дворовых территорий городских и пригородных школ;

— Введено 8 летних водопроводов;

— Введено 3 теплых автобусных остановок.

В 2019 году реализуются 23 проекта активных горожан.

По всем вопросам обращаться в отдел по связям с общественностью Окружной администрации Якутска по адресу: пр. Ленина, д. 15, каб. 416, телефон для справок: 40-80-36.