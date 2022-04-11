В Мегино-Кангаласском улусе возбуждено уголовное дело. Превышение должностных полномочий

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что между администрацией Нахаринского 1-го наслега и индивидуальным предпринимателем заключено 2 договора на снос старых зданий котельных и гаража, очистке строительного мусора на общую сумму 799 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств регионального и местного бюджетов в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Впоследствии между сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, подрядчику денежные средства по заключенным договорам перечислены в полном объеме.

Вместе с тем проверкой прокуратуры установлено, что работы фактически предпринимателем не проведены, должностным лицом муниципалитета подписаны фиктивные акты.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Заречным МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.