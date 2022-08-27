В Мегино-Кангаласском улусе открылась модельная библиотека

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» завершилась модернизация Нахаринской сельской библиотеки Мегино-Кангаласского улуса. В презентации принял участие первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

– Открытие модельных библиотек – это всегда значимое событие, – отметил в своем выступлении Владислав Левочкин. – Сегодняшний праздник стал возможен благодаря профессиональной компетентности и творческой активности коллектива библиотеки-филиала, выигравшего региональный конкурс, и поддержке централизованной библиотечной системы Мегино-Кангаласского улуса. Уверены, что в обновленном варианте библиотека пополнит ряды своих пользователей особенно среди молодежи. Библиотечные учреждения всегда становятся центрами притяжения в сельской местности и помогают развивать местные сообщества.

Печатный фонд Нахаринской сельской библиотеки составляет 10180 единиц хранения. В 2019 году библиотека переехала в новое каменное здание Дома народного творчества имени Народной артистки России и Якутии Степаниды Борисовой. В библиотеке организован доступ к Интернету, оказываются печатные, копировальные услуги, услуги по ламинированию и сканированию. Благодаря модернизации, в которую заложена идея литературного клуба «Агымта», обновлены стеллажи, закуплены компьютерная техника, сенсорный стол, аудио-аппаратура, проектор, экран и мебель для коворкинг-зоны.

В 2022 году в рамках Национального проекта «Культура» в Якутии направлено свыше 20 млн рублей на создание двух модельных библиотек по федеральному стандарту и семи — по региональному.