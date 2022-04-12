В Мегино-Кангаласском улусе осуждена нерадивая мать

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В суде установлено, что обвиняемая, злоупотребляя алкоголем, не исполняла свои родительские обязанности в отношении своих 2 несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом.

Так, в отсутствие заботы матери дети проживали в антисанитарных условиях, в доме отсутствовали продукты питания, ребенок, нуждающийся в связи с ограниченными возможностями здоровья в постоянном уходе, находился без присмотра. В частности, в декабре 2021 года при уходе матери из дома для распития алкогольных напитков, он находился в течении длительного периода времени голым на полу с признаками простудного заболевания, без ухода, за ним вынужден был по мере своих возможностей ухаживать младший ребенок, в доме отсутствовали продукты.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 1 году 4 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Женщина в отношении детей лишена родительских прав. По представлениям прокурора в адрес органов профилактики приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.