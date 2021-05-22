В Мегино-Кангаласском улусе коронавирус значительно снизил рост

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На 22.05.2021 г. выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 65 случаев;

— Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 9 случаев;

— Кобяйский район 6 случаев;

— Усть-Алданский район 5 случаев;

— Нерюнгринский, Сунтарский районы по 3 случая;

— Амгинский, Намский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Алданский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Майский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 667 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 097 884 тестов.

Вчера вечером 21.05.2021 в Республику дополнительно поступило 42.000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.



По состоянию на 22.05.2021 г. в республику поступило всего 196 084 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

На 22.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 140 858 человека, в том числе 34 436 лиц, старше 60 лет.

Вторую вакцинацию получили – 103 902 человека, в том числе 25 919 лиц, старше 60 лет.

За сутки получили вакцинацию 4 643 человека.