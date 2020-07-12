В Мегино-Кангалассе в ДТП пострадали три девочки

11 июля около 15 часов в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на 1103 километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным установлено, что водитель автомашины Тойота Ист во время движения уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречной автомашиной такой же марки — Тойота Ист.



В результате ДТП в больницу с. Майя поступили три ребенка: 2-летняя девочка с тяжелыми травмами легких находится в хирургическом отделении, 5-летняя девочка с закрытым перелом левой бедренной кости со смещением и 14-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлены в травматологическое отделение. Все дети находились на заднем сидении. Самая маленькая девочка находилась в детском автокресле, 5-летняя сидела на детском бустере и была пристегнута при помощи адаптера, старшая была пристегнута штатным ремнем безопасности.

Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы.



Уважаемые водители! Напоминаем, что согласно Правилам дорожного движения, управлять транспортным средством в состоянии утомления запрещено, так как это ставит под угрозу безопасность движения. Типичными признаками утомления водителя являются сонливость, вялость, притупление внимания. Если Вы чувствуете, что переутомились, советуем не садиться за руль. Берегите себя и своих близких!